Anima 2022 : le Festival du film d’animation de Bruxelles de retour pour une 41e édition

Ça y est, Anima reprend ses quartiers à Flagey ! Du 25 février au 6 mars, le festival sera également présent au cinéma Palace et à la Cinematek, à Bruxelles, ainsi qu’à travers toute la Flandre et la Wallonie, sans oublier sa plateforme Anima Online. Et La Trois vous offre une montagne de places !

Anima, le festival familial par excellence, remet de la vie dans nos vies après une année compliquée. En salle ou en ligne, à vous de choisir, Anima sera en tout cas l’occasion de découvrir bon nombre de nouveautés pour enfants durant ce congé de carnaval à travers 9 longs métrages et 12 compilations de courts métrages. Sur Anima Online, on nous promet du contenu exclusif qui viendra alimenter le coin Kids.

Pour les adultes, en plus des traditionnels Best of Shorts, C’est du belge et le retour en salle de la fameuse Nuit animée, cette 41e édition sera marquée par une Soirée Queer sur le thème de l’amour arc-en-ciel dans l’animation. Et puis focus cette année sur les nouvelles générations de cinéastes de deux pays européens : la Tchéquie et la France.

Une nouvelle catégorie fait son entrée sur Anima Online, les Not So Short, pour des moyens métrages étonnants.

Et autre nouveauté, chère au festival, un nouveau label dans toute la programmation d’Anima pour indiquer les films qui respectent l’inclusion et prône la défense des minorités, identifiable grâce à un cœur vert.

Retrouvez toutes les infos ici : www.animafestival.be