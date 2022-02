ANIMA 2022 c'est pour les vacances prochaines!

Sortez vos agendas, Anima est de retour du 25 février au 6 mars 2022 pour une édition hybride ! Le public pourra se retrouver en salles, à Flagey, au Palace, au Kinograph, à la Cinematek, dans les décentralisations en Flandre et en Wallonie, ainsi qu’en ligne sur la plateforme Anima Online. Les rencontres professionnelles de Futuranima auront quant à elles lieu du lundi 28 février au samedi 5 mars.

Après une année fortement chahutée et une 40e édition totalement en ligne, qui a apparemment séduit les spectateurs, cette année 2022 sera prolifique. En effet, plus de 1500 films d’animation seront diffusés lors de cette édition 2022.

Pascale Vanlerberghe reçoit à cette occasion une des codirectrices du festival Anima, Dominique Seutin. Cette dernière ne mâche pas ses mots pour montrer son enthousiasme pour ce festival destiné aux familles, aux enfants et aux adultes. Le cinéma d’animation est en effet un secteur qui se développe de plus en plus parmi les cinéastes du monde entier.

L’équipe du Festival Anima vous propose un programme reprenant les meilleurs films d’animation du moment. Les bandes originales de ces films sont tout aussi qualitatives que les animations qu’elles accompagnent. Au programme : Sommet des Dieux un long métrage de Patrick Imbert mis en musique par Amine Bouhafa, FLEE, long métrage de Jonas Poher Rasmussen, musique de Uno Helmersson, Princesse Dragon long métrage d’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis, musique de Pierre-Jean Beaudouin, BELLE long métrage de Mamoru Hosoda, ou encore Maman pleut des cordes moyen métrage de Hugo de Faucompret, musique de Pablo Pico et Larmes de la Seine court métrage des étudiants de l’école Pôle 3D, musique de Ibrahim Maalouf.

Bref, pour ceux qui gardent toujours une âme d’enfant, Anima vous attend cette année avec masque évidemment.

Toutes les informations sont sur le site de l’évènement.