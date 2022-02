Anima 2022 aura bien lieu : interview de Dominique Seutin, co-directrice francophone du festival Anima

Anima, le festival du film d’animation, se déroulera du 25 février au 6 mars. Il proposera une édition hybride en salle et en ligne. Les projections auront lieu à Flagey (au Palace et à Cinematek). La plateforme anima online permettra de n’exclure aucun(e) spectateur/trice et inclura des bonus. Le festival sera décentralisé en Wallonie et en Flandre.

Anima comporte des programmations pour les familles et pour les adultes, quatre compétitions, des événements, une nuit animée et une soirée queer et deux focus, l’un réservé à la Tchéquie et l’autre à la France.