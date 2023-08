Angus Young d’AC/DC révèle ce que c’est que d’être Angus Young sur scène : "Il y a deux personnes différentes, comme si on regardait un film"

En 1983, le journaliste Jas Obrecht a interviewé Angus Young d’AC/DC pour le magazine Guitar Player. Une version éditée de l’interview a finalement été publiée en couverture de l’édition d’avril 1984 du magazine, mais Jas Obrecht a maintenant publié sur YouTube la version audio non éditée de la bande originale.

Obrecht note que l’interview a eu lieu le 22 octobre à San Francisco, alors que la tournée Flick Of The Switch emmenait le groupe au Cow Palace, une salle de 10.000 places.

Dans cet enregistrement d’une heure, Young parle de sa relation avec ses frères aînés Malcom et George, révèle ce qu’il se passe pendant l’écriture et l’enregistrement d’une chanson d’AC/DC, parle de l’aspect technique de ses guitares Gibson SG et de ses amplis Marshall, cite ses morceaux préférés du groupe et révèle que le secret d’une performance pleine d’énergie est "d’éviter les pizzas". À un moment donné, ils semblent être interrompus par quelqu’un qui veut nettoyer la pièce.

Quel effet cela fait-il d’être sur scène ?

Ensuite, Angus Young révèle aussi les sensations du live.

"Vous êtes totalement vierge de ce que vous faites", déclare le guitariste. "C’est drôle. C’est comme deux personnes différentes. On se sépare en quelque sorte. Pour moi, tout est terminé en cinq minutes. Tout le reste. C’est comme regarder un film. C’est juste… [il fait alors un bruit de 'whoosh']."

Angus poursuit en révélant ce qu’il ressent lors de son emblématique bain de foule, en expliquant les dangers que représente cette cascade.

A écouter ci-dessous :