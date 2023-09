Angus Cloud : les causes de la mort de l’acteur d’Euphoria révélées

Angus Cloud, acteur d’"Euphoria", est décédé à l’âge de 25 ans des suites d’une overdose accidentelle.

Le 31 juillet, Angus Cloud, acteur de la série à succès "Euphoria" est décédé. Agé de 25 ans, l’acteur incarnait le rôle de Fezco (Fez), l’ami et dealer de Rue (Zendaya). Dans de nombreux hommages postés sur les réseaux sociaux, son jeu d’acteur avait énormément été souligné.

Les causes de la mort d’Angus Cloud étaient alors inconnues, ce qui a laissé la place à de nombreuses rumeurs de suicide. Le décès du père de l’acteur survenu une semaine plus tôt ainsi que ses problèmes de santé mentale étaient des causes possibles. Mais début du mois d’août, Lisa Cloud, la mère d’Angus, avait coupé court auxdites rumeurs, comme le rapporte BFMTV. "Des publications sur les réseaux sociaux ont suggéré que sa mort était intentionnelle. Je veux que vous sachiez que ce n’est pas le cas…", avait-elle écrit sur Facebook. Dans sa publication, Lisa avançait que les derniers jours de son fils étaient heureux et qu’il serait peut-être mort d’une overdose accidentelle, ce que le rapport d’autopsie confirme aujourd’hui : toujours selon BFMTV, on peut lire sur Variety que d’après le bureau du légiste du comté d’Alameda, la star d’Euphoria est décédée d’une overdose accidentelle suite à une prise de cocaïne, fentanyl, méthamphétamine et "d’autres substances".