Angus Cloud (Euphoria) est décédé à l’âge de 25 ans

Angus Cloud, acteur vedette de la série "Euphoria" produite notamment par Drake, est décédé à l’âge de 25 ans.

C’est une triste nouvelle qui a été annoncée le lundi 31 juillet : l’acteur Angus Cloud qui s’est révélé dans "Euphoria" en incarnant le rôle de Fezco alias "Fez", le dealer et ami de Rue (Zendaya), est décédé à l’âge de 25 ans.

Si les circonstances de la mort d’Angus ne sont pas connues, sa famille a toutefois révélé dans une déclaration aux médias que l’acteur souffrait de problèmes de santé mentale et que son décès survient une semaine après celui de son père, qu’il considérait comme son meilleur ami : "C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd’hui. Angus parlait ouvertement sa bataille contre les problèmes de santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu’Angus est maintenant avec son père, qui était son meilleur ami […] Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde.", pouvons-nous y lire, comme le rapporte BFMTV.

La famille HBO s’est, elle aussi, exprimée : "Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud. Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et 'Euphoria'. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile."

Sam Levinson, créateur de la série, a confié ceci à EW : "Il n’y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre la dépendance et J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touchés. Je l’aimais. Je l’aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille."

De son côté, Storm Reid, qui prête ses traits à la petite sœur de Rue, lui a dédié une story dans laquelle elle a noté que ses "larmes ne cessent de couler".

Sur Twitter, de nombreux internautes se sont émus du décès de l’acteur qu’ils ont découvert dans la série à succès et qui, physiquement, leur rappellent le regretté Mac Miller. Dans de nombreux tweets, ils saluent le jeu d’acteur d’Angus.