Angry Birds, le film avec Rachel Bloom et Kesha bientôt sur Tipik !

Comme chaque mercredi de l’été Tipik vous fait plaisir en diffusant des blockbusters familiaux. Cette semaine c’est au tour du film Angry Birds : copains comme cochons. Il sera sur vos écrans le 10 août à 20h05. Une aventure colorée qui promet son lot d'humour loufoque et d'action explosive à l’image de la devise du film : l’union fait la farce !

Des écrans de smartphones à ceux de cinéma, la saga Angry Birds n'en finit plus de conquérir le monde. Après un premier volet sorti en 2016, les piafs et cochons déjantés sont de retour dans Angry Birds: copains comme cochons. Sorti en 2019, le film d’animation finlando-américain est signé John Rice (Simpsons, Les Rois du Texas, Les Razemoket) et Thurop Van Orman (Souvenirs de Gravity Falls, En route : les aventures de Tif et Oh).