Angola : 45 ans après les faits, les ‘orphelins’ du 27 mai 1977 réclament justice

Nous voulons connaitre la vérité historique

La ‘Plateforme du 27 mai’ émet un certain nombre de revendications. "Nous demandons que l’État fasse le nécessaire pour localiser les restes des victimes et établir une liste de toutes les personnes qui ont été assassinées. Nous réclamons un hommage national pour ces victimes. On parle de 30 000 à minima, ce n’est pas rien ! Et nous voulons que justice soit faite. Poursuivre en justice les responsables de ces assassinats. Nous ne sommes pas prêts à accorder un pardon, sans rien. C’est important pour l’avenir de l’Angola".

Au ministère de la Justice, la réponse est claire : selon le coordinateur de la commission de réconciliation et ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz aucune commission de vérité n’est prévue car cela ne mènerait pas à la réconciliation et au pardon, mais plutôt à la division.

"Nous voulons connaitre la vérité historique", s’exclame Carla Santana. "Nous voulons qu’une enquête sérieuse soit menée autour des événements du 27 mai 1977 ", surenchérit Nelson Nascimento. "Car à ce jour, les personnes assassinées sont toutes coupables, tandis que les bourreaux sont irréprochables".

Un tournant très important, mais on reste dans le symbole

Que penser alors du discours du président João Lourenço et de son plan de réconciliation national ? "Le discours et la mise sur pied de la Commission réconciliation, même si elle est très restreinte, a marqué un tournant très important", analyse Didier Péclard, professeur au Global Studies Institute de l’Université de Genève. "Depuis le 27 mai 1977 et jusque-là, on ne parlait pratiquement pas de ces événements qui constituent un véritable traumatisme pour les angolais. C’était un tabou, même si chaque année, les descendants des victimes émettaient des revendications en vain, auprès de l’ancien président José Eduardo Dos Santos (1979-2017), pour demander que la vérité soit établie, que le statut des victimes soit reconnu etc. C’est donc un changement important".

Et de nuancer, "Jusqu’où va aller ce changement ? C’est la question. En arrivant au pouvoir en 2017, le président, João Lourenço a fait des annonces pour signifier que l’Angola entrait dans une nouvelle ère, que le MPLA avait changé, qu’il voulait lutter contre la corruption etc. Mais pas mal de voix ont critiqué le fait que ces actes restaient limités. Y compris pour les associations du 27 mai, cette demande de pardon est un petit pas – certes, très important - mais on reste dans le symbole, plutôt que dans le véritable de changement de paradigme du traitement des victimes du 27 mai".