Angleur : les sans-abri du canal de l’Ourthe obligés de déménager sans autre solution.

Que vont devenir les SDF des caravanes le long du canal de l’Ourthe à Angleur ?

Ils ne sont que 5 ou 6 sur ce petit bout de terrain qui a été vendu au SPW, le service public de Wallonie.

Résultat : ils doivent quitter les lieux sans autre solution.

Même si leurs conditions sont précaires, ils veulent rester dans ce qui est "leur" petit coin de paradis.

Arthur Berger vit ici depuis plus de 2 ans avec son chien. "Ça fait 3 ans que je suis à la rue sous les ponts puis sous tente puis ici dans cette caravane. C’est mieux car on n’est pas mouillé s’il pleut, on peut se laver, on cuisine ensemble. C’est mieux pour les chiens aussi. Je ne saurais pas reprendre un appartement. Tout est trop cher et je suis endetté donc même si j’ai un appartement, les huissiers débarqueront et voilà. On se bat pour rester ici. Si on enlève les caravanes, je reprendrai une tente mais je resterai ici."

L’asbl Benoît et Michel qui les a aidés à avoir ces caravanes d’occasion, lance un véritable appel à l’aide pour trouver une solution. "Le terrain est vendu. Les caravanes devaient déjà partir il y a plusieurs jours. Pour l’instant, on est toléré. Je ne vois pas ce qu’on peut faire de ce bout de terrain mais on n’a aucune réponse du SPW. Il faut se mobiliser pour trouver un autre terrain, créer une cagnotte peut être. L’idéal serait un terrain avec des petits modules habitables où ils seraient chez eux", explique Benoît Lecoq. Mais pour l’instant, les recherches sont restées vaines.