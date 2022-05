Angleur: les pompiers du GRIMP sur le pylône du Bol d'Air pour un exercice spectaculaire

Comme lors d'un incendie, une reconnaissance est organisée au cours de laquelle les points d'ancrage sont localisés. "Le chef d'équipe détermine les points d'ancrage. Ceux-ci doivent être suffisamment résistants pour retenir la victime et son accompagnateur. En l'occurence, ici, il choisit la structure du pylône" indique le Sergent Christophe Munnix, conseiller technique du GRIMP.

Durant le sauvetage, la communication entre les intervenants est essentielle. "On doit énormément communiquer entre nous" explique l'adjudant f.f. Valery Donéa, équipier du GRIMP, "on ne doit pas avoir peur de couper la manœuvre ou d'interrompre le chef d'équipe ou un équipier si on voit quelque chose qui n'est pas logique ou qui nous semble anormal."

23 missions en moyenne par an

A Liège, le GRIMP est opérationnel depuis 1999 et assure de multiples interventions par an. "Ça permet d'aller rechercher des victimes dans des endroits où les pompiers conventionnels ne savent pas aller" précise le Major Sébastien Babette. "Actuellement, on fait en moyenne 23 missions par an, principalement en milieu naturel et en milieu urbain."

Les sapeurs-pompiers et les gestionnaires du pylône du Bol d'Air de la RTBF

ne manqueront pas de tirer les leçons de cet exercice.