Angleur : l’oubliée des inondations de la mi-juillet ?

Véronique était coincée à l’étage de sa maison ce jour-là. Depuis juillet, rien n’a vraiment changé en bas où l’eau avait tout emporté sur son passage. Au milieu des gravats, elle nous emmène et essaie de nous expliquer dans quelle pièce de la maison nous nous trouvons… "Ici, même si cela ne se voit pas, nous sommes dans le living… J’avais le meuble télé contre le mur et le canapé en cuir juste en face. Les meubles étaient récents et la cuisine également", nous confie Véronique.

Les Angleurois dénoncent l’absence de la commune

Interrogés sur place, plusieurs citoyens nous confient leur désarroi face à la couverture médiatique manquante concernant l’état de certaines habitations : "On a beaucoup montré ce qu’il s’était passé à Trooz, Pepinster et Verviers, mais Angleur… On n’en a presque pas parlé". Au-delà de cela, c’est un manque d’accompagnement au niveau communal que dénoncent les Angleurois : "On a vu beaucoup de bénévoles, parfois âgés, qui venaient de très loin. La Croix-Rouge aussi a été présente, mais à part pour ramasser les déchets, on n’a presque pas eu d’aide de la commune", constate Véronique.