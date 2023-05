Angleterre: le lièvre Arsenal et la tortue Manchester City, le film de la saison

Dans une saison marquée par une Coupe du monde à la fin de l'automne, le premier temps intermédiaire intervient mi-novembre.

Arsenal termine sur une victoire 2-0 à Wolverhampton et compte 37 points en 14 journées. Les Citizens, surpris chez eux par Brentford (2-1), sont 2e à cinq longueurs. Ces deux équipes ont un match en moins que Newcastle, 3e, à sept longueurs des Londoniens.

Erling Haaland a déjà 18 buts au compteur et si City a lâché des points lors de nuls contre Newcastle et Aston Villa et en perdant à Liverpool, puis contre Brentford, tout le monde s'attend à ce que le Qatar rebatte les cartes.