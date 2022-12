Angleterre – France : Kyle Walker, l’arme anti-Kylian Mbappé ?

Néanmoins, depuis deux ans, l’ancien défenseur de Tottenham ne parvient plus à enchaîner les matches et fait face à de nombreuses blessures. Il a notamment manqué toutes les rencontres de Champions League cette saison ainsi que les six derniers matches de Premier League à cause d’une blessure à l’aine. Sa présence à la Coupe du monde a d’ailleurs été un gros point d’interrogation pendant plusieurs semaines. Finalement, Walker a été opéré avec succès et a pu rejoindre ses coéquipiers anglais.

Mais dans quelle forme physique sera-t-il pour affronter un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens ? Âgé de 32 ans, Walker n’a disputé qu’un match entier dans cette Coupe du monde, face au Sénégal en huitièmes de finale (3-0). Une rencontre lors de laquelle Walker, aligné sur le côté droit de la défense, a été pas mal bousculé par un remuant Ismaïla Sarr… Avant ce match, il n’avait joué que 57 minutes face au pays de Galles (0-3).

Son entraîneur Gareth Southgate le sait mieux que quiconque, Walker n’est pas au sommet de sa forme physique et c’est bien pour cette raison qu’il a emmené trois arrières droits au Qatar. Si Walker venait à être en difficulté, le sélectionneur anglais pourrait apporter de la fraîcheur en cours de match avec Kieran Trippier ou Alexander-Arnold.

Un Kyle Walker en manque de temps de jeu pourra-t-il stopper un Kylian Mbappé… innarêtable depuis le début de la Coupe du monde ? C’est le souhait de tout un peuple, qui a visiblement décidé de tout miser sur lui.