Angleterre – Allemagne en finale de l’Euro Féminin : "Le scénario rêvé pour tous les amateurs de football"

Déjà avant le début du tournoi, les 90000 places de Wembley avaient été vendues. Mais avec l’Angleterre en finale, c’est le scénario rêvé pour ce pays organisateur : "C’est le scénario rêvé pour tous les amateurs de football. Tout le monde avait envie de voir l’Angleterre en finale, déjà avant le tournoi. On avait envie de voir l’engouement qui pouvait naître dans le pays pendant tout l’Euro. On sait que le foot féminin a encore besoin d’être porté par ce genre de choses. Il y a du public étranger, les supporters d’autres pays viennent, mais moins en nombre que dans les compétitions masculines. Pour porter cet Euro on a besoin que l’Angleterre aille jusqu’au bout. Je pense que ça va être une belle finale, avec ce Wembley full ça va être incroyable en termes d’ambiance et d’émotion, aux Anglaises et aux Allemandes de gérer ces émotions. Un Wembley sold-out c’est beaucoup d’émotions pour tout le monde. Mais on voit déjà, à chaque fois que l’hymne national résonne, les Anglaises fort émues, avec de la joie, quelque chose de plus fort qu’elles. Il faudra les gérer ces émotions aussi."

Le public sera-t-il un élément déterminant dans cette finale ? "Je ne pense pas que le public soit un facteur déstabilisant pour les Allemandes. Le public du foot féminin est super bienveillant. Alors oui, il va un peu huer par moments mais c’est plus taquin que vraiment hostile. Je ne pense pas que ça soit déstabilisant pour les Allemandes qui vont jouer devant un public qui est content d’être là, qui a envie de mettre de l’ambiance. Par contre, je pense que si l’Angleterre est en difficulté, ça va vraiment être porteur. Si on assiste à un bon match, les deux équipes vont être portées par le public. Mais si les Anglaises sont menées, je pense que le public peut vraiment les porter à égaliser et à aller jusqu’au bout, même au physique. Parce qu’il ne faut pas oublier qu’on arrive au dernier match, le tournoi a été long pour tout le monde, et ce sont deux équipes qui ne font pas tourner. Toutes les joueuses ou presque ont beaucoup joué. Mais je pense qu’elles seront surtout portées par le cœur. On verra ce que donnera cette belle finale !"

La rencontre sera, évidemment, à suivre sur la RTBF dès 18h!