Angkor Wat renoue timidement avec le tourisme au Cambodge, le bon moment pour y aller ?

Si la pandémie a été catastrophique financièrement, elle a permis à certains temples, malmenés par le tourisme de masse, la pollution, la végétation tropicale et les pluies de mousson, de se refaire une santé.

Réparation des fragiles façades en grès, embauche de jardiniers pour retirer les arbrisseaux installés dans les fissures, installation d’un système d’irrigation pour que l’herbe reste verte pendant la saison sèche : de nombreux travaux ont été entrepris depuis le début de la crise sanitaire.

"Nos temples avaient aussi besoin de se reposer", relève Long Kosal, porte-parole de l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor.

Le parc reste très fragile. Les édifices religieux en grès sont les seuls rescapés de l’étreinte mortelle de la forêt, la végétation, la mousson et les termites ayant eu raison des maisons et des palais de bois couverts de tuile et de chaume.