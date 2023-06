Angelo De Augustine : Le petit protégé de Sufjan Stevens est de retour avec un album miraculeux

Angelo De Augustine a échafaudé "Toil And Trouble" comme celles et ceux qui s'obstinent à construire leur maison sans entrepreneur, brique par brique, à la sueur du front. Son nouvel album s'est donc élevé petit à petit, parallèlement à une actualité secouée par des dérèglements climatiques, une pandémie, des guerres et quelques échauffourées politiques, culminant avec l'assaut du Capitole en janvier 2021. Pour se rassurer, Angelo De Augustine imagine alors un monde à l'envers : une copie enchantée et insouciante de notre univers. Cette dimension parallèle, qui sert de point de départ à ses nouvelles chansons, évoque inévitablement une version fleur bleue du scénario de "Stranger Things". "Je ne connais pas du tout cette série", jure le musicien. "Cela peut paraître bizarre... Mais je n'ai pas la télévision, aucun abonnement VOD ("Video On Demand"). Ça ne m'intéresse pas. Je préfère regarder des films en DVD ou en VHS. Chez moi, j'ai un projecteur. Là, par exemple, je viens de mater un film d'animation hongrois complètement hallucinant. C'est "Son of the White Mare" ("Le Fils de la jument blanche") qui date de 1981. Je n'ai jamais rien vu de comparable. À ce niveau-là, le cinéma est vraiment une source d'évasion."