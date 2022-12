Angelo Badalamenti, compositeur des bandes originales des plus grands succès de David Lynch, nous a quittés

Le compositeur de bandes originales Angelo Badalamenti nous a quittés le 11 décembre, à l’âge de 85 ans. Il était notamment connu pour avoir créé les musiques les plus emblématiques de la série Twin Peaks de David Lynch, avec qui il a collaboré durant toute sa carrière.

Le compositeur Angelo Badalamenti, né le 22 mars 1937, est décédé chez lui à l’âge de 85 ans, le 11 décembre 2022. Badalamenti, c’est une longue vie dédiée à la musique pour ce compositeur de grandes musiques, comme les bandes originales du film d’horreur A Nightmare on Elm Street 3 (1987), des films La Cité des enfants perdus (1995) de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, La Plage (2000) ou encore Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre Jeunet, pour ne citer que ces œuvres. On lui doit aussi des musiques pour Shirley Bassey, Nina Simone avec I Hold No Grudge (1966), Peggy Sue avec Let Me Down Easy (1977), ou encore Enrico Macias.

En 1992, il compose également le thème de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone. La même année, il travaille avec Paul McCartney aux studios Abbey Road et participe à la création de la chanson Is it raining in London ?, morceau inédit qui ne connaîtra pas de sortie officielle. En 1998, il participe à l’enregistrement de la reprise de la chanson de George Gershwin A foggy day par David Bowie.

Mais c’est avec le cinéaste américain David Lynch qu’une longue et fructueuse collaboration s’installe sur les années : Blue Velvet (1986), Mulholland Drive (2001), Badalamenti signe les bandes originales les plus éthérées des œuvres de David Lynch et est récompensé au début des années 90 d’un Grammy Awards pour la "best pop instrumental performance" pour son thème de la série de Lynch, Twin Peaks.