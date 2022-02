Angelina, sort son 2e album à 15 ans : "À mon âge, j’ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier"

Talent précoce, Angelina affirme son évolution et démontre sa maturité artistique sur son deuxième album.

Les chansons recensées dans Apparences ne ressemblent plus vraiment aux airs parfois enfantins de Ma Voie. Cette évolution concorde évidemment avec l’âge de la chanteuse. À 15 ans désormais, elle n’est plus une petite fille mais elle est entrée pleinement dans son adolescence.

"Avec le covid il y a eu deux ans entre guillemets d’arrêt forcé pour tout le monde. Cela m’a permis de prendre du recul. On a réfléchi d’ailleurs à un 2e album, à une nouvelle tournée. Cela m’a donné encore plus de force pour revenir" confie-t-elle. Malgré son jeune âge, l’ancienne gagnante de The Voice Kids sait parfaitement ce qu’elle veut et se détache de l’image de la jeune interprète dirigée et façonnée par des adultes.