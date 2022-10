Angélina Jolie va incarner Maria Callas dans un nouveau biopic

Plusieurs médias chiliens ont annoncé que l’actrice Angélina Jolie incarnera bientôt la divina Maria Callas dans le prochain biopic réalisé par l’un des spécialistes du genre, le Chilien Pablo Larrain.

Elle était l’une des plus grandes voix de l’opéra du XXe siècle, sa carrière et son histoire ont inspiré de nombreux films, pièces et documentaires, notamment le fameux Callas Forever de Franco Zeffirelli en 2001. Maria Callas sera bientôt le centre d’un nouveau biopic, qui devrait s’appeler sobrement "Maria" et qui, selon le magazine Variety, "raconte l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, revécue et réimaginée lors de ses derniers jours à Paris dans les années 1970".

Le film pourra compter sur un duo de scénariste et réalisateur qui a déjà fait ses preuves, puisque l’on retrouvera à la barre Steven Knight – scénariste, entre autres, de la série Peaky Blinders et du film oscarisé Spencer - et Pablo Larrain, réalisateur chilien spécialiste du genre du biopic, à qui l’on doit Spencer avec Kristen Stewart, Neruda sur le poète chilien ou encore Jackie avec Natalie Portman dans la peau de la veuve du président américain John Fitzgerald Kennedy.

Pour ce prochain biopic, c’est Angélina Jolie "relèvera le défi" d’incarner la diva grecque. Dans le magazine Variety, nous pouvons lire que l’actrice américaine prend "très au sérieux la responsabilité de la vie et de l’héritage de Maria. Je donnerai tout ce que je peux pour relever le défi. Pablo Larraín est un réalisateur que j’admire depuis longtemps. Avoir la chance de raconter davantage l’histoire de Maria avec lui, et avec un scénario de Steven Knight, est un rêve".

De son côté, Pablo Larrain a déclaré : "Avoir la chance de combiner mes deux passions les plus profondes et personnelles, le cinéma et l’opéra, a été un rêve longtemps attendu. Faire cela avec Angelina, une artiste extrêmement courageuse et curieuse, est une opportunité fascinante. Un vrai cadeau."