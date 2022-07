Angelina Jolie et sa fille Shiloh en mode rock au concert de Måneskin

Angelina Jolie et Shiloh Jolie-Pitt ont été aperçues samedi 9 juillet au concert de Måneskin à Rome. Elles ont semblé prendre beaucoup de plaisir avec les rockeurs, gagnants de l’Eurovision 2021. Au-delà de la ressemblance frappante entre la mère et la fille, la complicité qui les unies a attendri les fans. Le public présent n’a pas manqué d’immortaliser les échanges de regard, les sourires entendus et même les pas de danse de ce joli binôme. Shiloh, 16 ans, suit d’ailleurs avec ferveur des cours de danse.

Maneskin était en showcase à Bruxelles il y a quelques semaines et en concert le 30 juin à Rock Werchter. Ils reviendront en Belgique les 2 et 3 mars 2023 à Forest National. En attendant, regardez leur passage dans la Tipik Story.