Angelina Jolie en Marias Callas : les premières images du biopic

Le tournage du film Maria consacré à la célèbre cantatrice grecque vient de commencer et les premières images d’Angelina Jolie qui l’incarne dans ce rôle-titre ont été révélées.

Le tournage du film qui vient de débuter durera 2 mois et se déroulera entre Paris, Milan, Budapest et la Grèce. Le film racontera "l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, revécue et réimaginée pendant ses derniers jours dans le Paris des années 70" détaille le synopsis officiel. Maria sera "basé sur des faits réels" et "explorera la vie de la chanteuse légendaire, emblématique et controversée, souvent décrite comme la diva originale".

Le réalisateur chilien Pablo Larrain, qui a récemment réalisé El Conde, un portrait satirique sur Pinochet récompensé à la Mostra de Venise, est aussi devenu un spécialiste des biopics sur les grandes femmes de l’Histoire. On lui doit Jackie (femme de John Fitzgerald Kennedy) avec Natalie Portman en 2016 et Spencer avec Kristen Stewart qui incarnait la Princesse Diana en 2021.

On célèbre le centenaire de Maria Callas cette année (elle aurait eu 100 ans le 2 décembre), particulièrement à Athènes qui a multiplié les hommages à cette cantatrice de légende.