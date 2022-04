Angelina Jolie cherche des informations compromettantes contre Brad Pritt

Après le rebondissement de l’affaire du domaine de Miraval, Angelina Jolie revient à la charge avec une affaire qui date de 2016 et qui implique Brad Pitt et le FBI.

C’est lors d’un retour de voyage en jet privé ramenant toute la famille de l’Europe vers les Etats – Unis que Brad aurait eu une altercation avec son fils aîné Madox. Il semble que ce soit peu après cette fameuse dispute qu’Angelina aurait demandé le divorce. À la suite de cet incident, un appel anonyme a été passé au FBI pour dénoncer des violences domestiques. En novembre 2016, l’enquête a été clôturée. C’est après que l’actrice a poursuivi le FBI pour tenter de savoir pourquoi Brad Pitt n’avait pas été poursuivi dans le cadre de cette affaire. C’est en tout cas ce que rapporte le magazine Gala.

Un appel anonyme qui ne semble pas si anonyme que ça… Gala explique que l’actrice de Mrs Smith a exactement la même version que celle de l’appel anonyme. On pense donc que toutes ces petites " tracasseries " mises bout à bout ont pour but qu’Angelina obtienne la garde de ses enfants. Une source proche de la star explique d’ailleurs qu’elle cherche des informations préjudiciables contre son ex-mari afin d’obtenir la garde des enfants ou encore la meilleure répartition possible de leurs biens.

Une chose est sûre, c’est que la bataille est loin d’être terminée.