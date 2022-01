Angèle, Tom Leeb, Charlie Dupont et Tania Garbarski font craquer cette semaine “Alors On Sort ?”

Ne cherchez plus ce que vous allez faire de votre soirée du 29 janvier : il y a Tom Leeb au W:Halll de Woluwe-Saint-Pierre ! Alors oui, Tom est bel et bien le fils de Michel, comme l’indiquent son sourire rempli de dents craquantes, et un tas de sketches et d’apparitions au cinéma. Mais là, c’est de musique qu’il s’agit, et Tom fait le job avec une sincérité épatante.

Un pop-rock qui sent sa maîtrise du blues, des chansons composées avec la passion du groove : Tom Leeb joue une musique organique et fluide. Bonne chance pour ne pas tomber sous son charme !