Angèle surprise et émue par ses amis et sa famille dans "La Chanson Secrète"

Séquence émotion pour Angèle et ses fans ce 22 février dans La Chanson Secrète sur TF1. La chanteuse a été bouleversée de voir sa famille et ses amis réunis sous la musique de Bruxelles et de Ta Reine. Marion Jaumotte revient sur ce moment télé dans son Actu people.

La chaîne privée française a accueilli presque coup sur coup les deux stars belges de la variété. Après Stromae sur le JT pour balancer par surprise son single L'enfer, Angèle, dont l'album Nonante-Cinq est sorti début décembre, a été sollicitée pour participer à l'émission La Chanson Secrète.

Ce divertissement présenté par Nikos Aliagas, met en avant des artistes confrontés à une chanson interprétée par des êtres qui leur sont chers. Garou, Anne-Claire Coudray, Dorothée, Nabilla ou Stéphane Plaza figuraient parmi les invités de l'émission tout comme la chanteuse originaire de Linkebeek. Et cette dernière n'a pas pu contenir ses larmes face au tableau qui lui était présenté.