Angèle se dit "heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune" et parle des réseaux sociaux

Dans une note de l’Observatoire "Vies numériques" de centre de référence en Santé Mentale, on découvre qu’il y a en effet un lien, très faible mais existant entre la consommation de médias sociaux et le bien-être. Si on s’attarde encore un peu plus sur le sujet, on se rend compte que chez les adolescents, c’est plutôt les adolescentes qui sont affectées de manière plus importante par les dérives des réseaux.

"La puberté et l’adolescence chez les filles comportent probablement plus d’événements stressants. C’est une des raisons pour lesquelles elles évoquent généralement un niveau de bien-être plus bas que les garçons à cet âge de la vie et sont plus sujettes aux insomnies. Par exemple, l’apparence physique et la réputation, deux facettes importantes de l’identité numérique à l’adolescence, sont aussi deux marqueurs forts des stéréotypes de genre. Il est beaucoup plus attendu des filles qu’elles "prennent soin" de ces deux dimensions, ce qui n’est pas toujours simple sur internet."