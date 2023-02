Angèle se dévoile sous "une nouvelle facette" dans son nouveau single "Le temps fera les choses"

Dans le 8/9, Julie Compagnon fait le point sur l’actualité musicale. Cette semaine, elle nous fait part de son coup de cœur pour Angèle et son nouveau single Le temps fera les choses, dans lequel la chanteuse dévoile une autre facette d’elle.

Si tout ce qui brille n’est pas d’or, ça ne s’applique pas vraiment à Angèle. Son album Nonante-Cinq cartonne et elle est partie avec deux récompenses des Victoires de la musique cette année, ce qui lui fait déjà 5 prix au total pour deux albums. Et elle vient de sortir un nouveau single intitulé Le temps fera les choses, interprété d’ailleurs lors de la cérémonie des Victoires de la musique.

Le temps fera les choses est un morceau plus lyrique que ce qu’on a l’habitude d’entendre chez Angèle. On y découvre une autre facette d’elle, où elle chante un peu plus.

Angèle a grandi dans une famille d’artistes bien connus en Belgique, avec son père Marka, sa mère Laurence Bibot et son frère Romeo Elvis. Dans le single, elle raconte la difficulté qu’elle a eu à se construire autour de ça. Elle évoque son histoire, ses liens familiaux et l’amour qu’elle a reçu, mais aussi la part de doutes et de conflits. Une manière de désacraliser ce lien très fort mais qui peut cacher des sujets très tabous.