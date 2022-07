Angèle remplit la plaine de Dour Festival et ne partage que du love pour son unique date belge estivale

Pour son Nonante Cinq Tour, Angèle joue clairement la carte du maximalisme, s’offrant une sceno léchée, des changements de tenues et une troupe de danseurs - tout comme les grands. Et la Bruxelloise se révèle à la hauteur des moyens mis en place pour ce show : tout sourire, la Belge s’impose sur des performances galvanisantes et engageantes. La setlist laisse tomber les pépites les plus mélancoliques de son répertoire pour offrir un instant de communion dansante et légère, reflet de la puissance pop que la chanteuse maîtrise aujourd’hui avec brio.

On retiendra l’effervescence de Oui ou Non ou encore de son Tout Oublier, partagé avec son frère Roméo Elvis (à l’affiche ce dimanche soir), qui aura certainement résonné partout en Wallonie grâce à un karaoké géant projeté sur les écrans de la Last Arena. Même effervescence sur Balance Ton Quoi, que la performeuse annonce avec un mordant " Qui à envie d’emmerder le patriarcat ? " avant de gagner la foule sur les lignes toujours si pertinentes de ce qui est devenu un véritable hymne féministe.

Aux côtés des tubes de son premier album Brol, Angèle fait de la place pour les nouveaux morceaux de Nonante Cinq, dont l’explosif Libre et ses décors spatiaux. Pas d’invité surprise pour Angèle, qui fait tout de même honneur à ses deux collaborations phares de l’année. D’abord Démons, son featuring avec Damso, sur lequel elle se dévoile avec force sur des sonorités plus frontales et claquantes, mais aussi Fever qui invite Dua Lipa sur les plaines de Dour le temps d’un instant embrasé.