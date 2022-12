Angèle : que pensent ses parents, Marka et Laurence Bibot, de sa notoriété ?

Après avoir été sacrée artiste féminine francophone de l’année, la jeune Bruxelloise ne perd pas le nord et enchaîne ses tournées à travers l’Europe. Entre sa prestation devant près de 35.000 personnes à La Défense Arena à Paris et son dernier spectacle fulgurant au Sportpaleis samedi dernier, Angèle ne cesse de capter l’air du temps.

A la suite de son ascension fulgurante, la chanteuse avoue qu’elle n’a pas toujours considéré avoir les épaules pour supporter sa notoriété. Par ailleurs, elle avait déclaré dans un entretien au podcast de la RTS Le Short :

" Il y a trois ans, je n’avais ni les épaules ni une équipe à mes côtés pour être face à une notoriété aussi rapide. Ça devenait invivable. Il y a des périodes dans ma vie où j’avais peur d’être célèbre, des gens qui me demandaient des photos dans la rue ".

Avec l’omniprésence des réseaux sociaux, l’artiste affirme que son téléphone devient "une source infinie de stress". Dans une interview à Paris Match, son père, Marka, avait déclaré :

À mon époque, ce métier était artisanal, maintenant il faut s’occuper des réseaux sociaux, de la presse, de l’image. Mes enfants sont des chefs d’entreprise.

Quoi qu’il en soit, le père assume haut et fort son immense fierté envers sa fille qui témoigne d’une grande maturité face à son succès.

Pour sa mère, la comédienne Laurence Bibot, elle a reconnu dans une interview accordée à Ciné télé revue avoir "transmis en tant que parents une curiosité artistique" à ses enfants Angèle et Roméo Elvis. A l'époque où Angèle sortait son premier, elle évoquait la fierté d'être à présent connue en tant que "maman de" : "C’est une fierté. Et c’est amusant en même temps. Il y a des fans de Roméo ou Angèle qui se sont mis à me suivre sur mon Instagram car je suis leur maman."