Angèle : que fait la chanteuse de son argent ? "Je ne suis pas dans le bling-bling"

C’est sans retenue que la chanteuse Angèle s’est confiée dans une interview accordée à Vogue, et dont elle fait la couverture ce mois-ci. Après s’être exprimée sur sa bisexualité, Angèle s’est aussi confiée sur son rapport à l’argent.

L’argent, un sujet que la chanteuse de "Balance ton quoi" n’estime pas tabou, "mais pour les autres ça l’est" explique-t-elle, d’où sa discrétion :

"En fait, c’est comme les canons de beauté : c’est un truc qui n’est pas réparti équitablement, et je me considère comme chanceuse d’en gagner pas mal en faisant quelque chose que j’aime. C’est pourquoi m’en vanter me paraîtrait indécent. Surtout en période de crise. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont se chauffer cet hiver : on voit que la question de l’argent soulève vite celle des inégalités."

C’est donc intelligemment que la chanteuse dépense sont argent :

"Je ne suis pas dans le bling-bling."

A part l’investissement dans un appartement à Bruxelles et son aménagement (on découvre qu’elle est fan de design et adore chiner), la chanteuse réinvestit tout dans son projet artistique :

"La majorité de mon argent, en fait, je le réinvestis dans mon projet. Parce que je suis ma propre productrice : tous mes clips, une grande partie de mes tournées, mon album, c’est moi qui finance ça, afin d’offrir à mon public des shows grandioses. Tout ce qui touche à ma création, je ne me donne pas de limite."

Et des concerts, la chanteuse en a quelques-uns de prévu cette année, dont au festival Pukkelpop le samedi 19 août, mais aussi aux Etats-Unis pour le très célèbre festival Coachella.