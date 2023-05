Angèle nouvelle icône pansexuelle : "Je ne choisis pas de tomber amoureuse, c’est juste quelqu’un"

Invitée sur France 2 dans l’émission Les Rencontres du Papotin notre Angèle nationale s’est livrée à quelques confidences. Dans cette émission inspirée du journal du même nom, une personnalité répond aux questions de journalistes non-professionnels porteurs du trouble du spectre autistique. Questionnée notamment sur son rapport à la célébrité et à la médiatisation ce sont surtout les révélations sur sa vie intime qui ont fait les gros titres et alimenté les réactions en ligne.

Angèle dont la relation avec son ex-compagne avait été dévoilée sans son consentement par la presse en 2019, la laissant avec le goût amer d’un "coming out volé" fait preuve de prudence et préfère "garder secret" le fait d’être ou non en couple en ce moment. En revanche, elle a tenu à nuancer sans tabou son orientation sexuelle : "Oui, je suis bi. Et je dirais même que je suis pansexuelle. Je peux tomber amoureuse d’un garçon ou d’une fille, d’une personne non binaire, transgenre. Ce n’est pas un choix, je ne choisis pas de tomber amoureuse, c’est juste quelqu’un." L’artiste poursuit : "Le sentiment amoureux, ressentir des choses, avoir des papillons dans le ventre, pour moi, fille ou garçon, c’est la même chose."

Selon le site drapeau-lgbt.fr, la pansexualité désigne l’attirance pour "toutes les personnes, indépendamment de leur identité de genre ou orientation sexuelle. Une personne pansexuelle sera donc attirée par les hommes, femmes, personnes non-binaires mais également tout individu ne se qualifiant pas par ces termes. En somme, la pansexualité est le fait d’éprouver une attirance qui sera liée à l’individu, sa personnalité, son charisme, nos propres sentiments envers cette personne, ou tout autre trait qui n’est pas associé à son orientation sexuelle, son sexe, son identité de genre…"

Le site précise que la définition du terme reste "source de débats".

Il y a peu Angèle avouait lors d’une précédente interview avoir pris conscience de son attirance pour les filles notamment grâce au dessin animé "La Petite Sirène". Si elle en parle aujourd’hui ouvertement, c’était bien plus difficile lorsqu’elle était enfant comme elle l’explique sur France 2 : "Quand j’étais enfant, je n’avais pas envie de m’attarder sur les sentiments que j’avais pour une fille. J’avais l’impression que ce n’était pas normal, les gens le pensaient aussi." Elle ajoute : "Entre ce qu’on ressent et ce qu’on s’avoue, il peut se passer des années. J’ai attendu 23 ans avant d’avouer que j’étais amoureuse d’une fille. C’était la première fois que c’était clair avec une femme."