Angèle nous fait découvrir les coulisses d’un show avec Dua Lipa

En bonus, impossible de passer à côté de Pepette, fidèle complice de la chanteuse, qui s’est visiblement habituée à être sur les plateaux de tournage avec le temps, devenant la mascotte de toutes les équipes techniques.

Le message d’Angèle : "So happy to be part of the Future Nostalgia Tour. Can’t wait to sing with you soon" réveil évidemment beaucoup d’espoirs chez les fans. Certe l’interprète de Bruxelles je t’aime sera sur la tournée de Dua Lipa… Mais Dua Lipa sera-t-elle sur la tournée d’Angèle ? Mieux… Seront-elles bientôt de retour en studio ? L’espoir fait vivre et qu’est-ce qu’on aime ça !