Angèle met la mode belge à l’honneur à Coachella

Si Angèle a signé un contrat de 5 ans avec la maison Chanel et porte toute une série d’outfits de la maison de luxe française en tournée, elle a créé la surprise en délaissant les mythiques ensembles en tweed au profit d’une création belge lors de ce premier week-end de festival à Coachella.

C’est à Ludovic de Saint Sernin, ce trentenaire français (qui a grandi à Paris mais est né à Bruxelles) récemment nommé directeur artistique de la maison belge Ann Demeulemeester, que l’on doit cette tenue qui a littéralement fait scintiller Angèle. Un ensemble sur-mesure composé d’une brassière tout en métal strassé et en mouvement, et d’une minijupe assortie, très mini. Collier, bracelet et même micro sont venus compléter ce look brillant et imparable, avec en plus une Angèle qui assume toujours de ne pas s'épiler les aisselles, yes!

Prônant la sensualité, la fluidité et la silhouette, le designer a su parfaitement mettre la chanteuse en valeur pour son premier concert à Coachella. Bien joué, une fois de plus, de la part de sa styliste Coline Bach. On a hâte de voir ce qu'Angèle portera le week-end prochain!