Angèle laisse un message de soutien à Viva for Life : "Soyez les plus généreux possible"

Cette année, Angèle n’a pas pu assister sur place à l’opération Viva for Life. Elle a tout de même tenu à marquer son soutien à la cause en laissant une petite vidéo.

L’année dernière, la star Bruxelloise était venue clôturer en musique la 9e édition de Viva for Life. Pour cette 10e édition, elle n’a pas pu être présente, mais elle a tout de même voulu laisser un petit message.

"Cette année, je ne pouvais pas être avec vous parce que j’étais en dates tous les soirs à Bruxelles. Soyez les plus généreux possible et on pense évidemment à tous les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Faites un maximum de don", a exhorté la chanteuse.

Sous voulez soutenir l’opération Viva for Life, n’hésitez plus, et faites un don, il ne reste que quelques heures ! Ils sont 80.000 enfants à avoir besoin de vous !