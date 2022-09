Angèle : fini le blond, finie la frange !

Louis Trautwein, coiffeur select parisien et coloriste qui compte Charlotte Gainsbourg et Leïla Bekhti parmi ses clientes, nous fait donc découvrir la chanteuse le front dégagé, bye-bye la frange, et du même coup une nouvelle couleur, fini le blond platine, place à un blond plus foncé, plus chaud et à l’arrivée plus naturel.

En attendant de reprendre sa tournée le mois prochain, Angèle travaille sur de nouveaux sons, mais elle a aussi repris le tube Be my Baby de Vanessa Paradis en version piano voix. Des fans réclament une sortie officielle de cette version (très réussie !), à moins qu’un jour elle ne nous surprenne à en faire un duo avec Vanessa ? !