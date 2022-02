D’après Mouv’, le maestro national a déclaré que : "On comparait nos façons de travailler Angèle, lui (Orelsan) et moi. Et genre, il me disait, ouais quand il a bossé avec Angèle, Angèle lui disait ‘Ben voilà, moi quand j’écris, je commence à écrire, c’est tout. Première phase, deuxième phase, rime, voilà et puis c’est tout quoi’. Et lui Orelsan il te fait des notes interminables… ".