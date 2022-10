Angèle et Orelsan dans le 2e teaser d’Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu

Le nouveau volet de la saga "Astérix et Obélix" réalisé par Guillaume Canet sortira le 1er février 2023 et la deuxième bande-annonce montre un casting qui promet.

Après une première bande-annonce dans laquelle on a pu voir Guillaume Canet et Gilles Lellouche succéder à Christian Clavier, Edouard Baer et Gérard Depardieu, Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard dans la peau de Cléopâtre et même le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic incarner le militaire romain Antivirus, c’est au tour d’autres personnalités d'apparaitre dans la 2e bande-annonce du nouvel épisode d'Astérix et Obélix. En effet, Angèle, Orelsan, Bigflo et Oli, McFly et Carlito, Audrey Lamy, Ramzy Bedia, José Garcia ou encore Franck Gastambide font partie du casting cinq étoiles des nouvelles aventures d’Astérix et Obélix !