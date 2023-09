Angèle dévoile une vidéo pleine de rires et de larmes pour la fin de sa tournée

Angèle a donné le dernier concert de sa tournée. Une tournée de... 95 dates (comme le titre de son deuxième album) et qui a duré un an et demi, passant aussi bien par le Pukkelpop et le Dour Festival que par les Etats-Unis.

"Je ne vais pas vous mentir, la vie sans vous est triste à mourir", dit fort à propos la chanson Plus de sens qui accompagne les nombreuses images qui alternent exaltation des concerts et émotion quand ça s'arrête. On aperçoit dans la vidéo Dua Lipa, Damso ou encore ses parents Laurence Bibot et Marka.

Une vidéo qui résume à la fois bien la tournée qui vient de s'achever et la personnalité d'Angèle qui ne se ménage pas et reste étonnamment naturelle pour une star de cette envergure.