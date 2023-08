Angèle : des personnes sourdes et malentendantes profitent de son concert grâce à des gilets vibrants

À Ajaccio, des personnes sourdes et malentendantes ont profité du concert d’Angèle.

Alors qu’Angèle enchaîne chansons et chorégraphies devant son public présent à Ajaccio, des personnes sourdes et malentendantes ne loupent pas une miette du show offert par la chanteuse belge grâce à des gilets vibrants leur faisant ressentir les sons graves et les basses. Initialement conçus pour les gamers, les gilets vibrants sont désormais destinés à ce nouveau public également. C’est la Collectivité de Corse qui s’est chargée d’acheter l’équipement pour un total de 12.000 euros, comme le souligne le Huffington Post.

Parmi les personnes qui ont vécu l’expérience lors du concert d’Angèle le 30 juillet, on retrouve Camille Coti, septuagénaire et sourde de naissance, qui assistait au premier concert de sa vie. Elle a partagé ses impressions, traduites par Léana Barrazza à l’AFP, toujours selon le Huffington Post : "C’est très puissant, très fort, vraiment bien ! Je ressens surtout les vibrations dans la cage thoracique."

Metro rapporte les expériences de Karima Mouro, également sourde de naissance, et d’Angélique Antonini, diagnostiquée sourde à 18 mois. La première a déclaré avoir eu l’envie de danser pour la première fois et la seconde, qui voulait faire plaisir à sa fille en l’emmenant voir Angèle, a partagé son étonnement. "Je ressens précisément le rythme, je pense que je peux ressentir les instruments et c’est vraiment incroyable. Avec les appareils auditifs, tous les bruits parasites ne sont pas filtrés donc on entend un brouhaha qui empêche de se concentrer sur la musique.", a-t-elle avancé, d’après le Huffington Post.

Ce mercredi 2 août, ce sont les personnes sourdes et malentendantes du public de Michel Polnareff qui pourront, à leur tour, profiter du show de leur idole au festival Aio à Ajaccio.