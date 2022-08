Angèle dépasse Harry Styles et arrive en première place du Tip Top

Il était en première position depuis dix semaines, mais aujourd’hui, Harry Styles est détrôné par Angèle avec son single dont le clip a été tourné à New-York, Libre. Extrait de son deuxième album, son single est certifié disque d’or et est dans le trio de tête du Tip Top depuis mi-juin. Le single de la fille de Marka, risque de s’imposer dans nos playlists d’été.

Après dix semaines sur la première place du podium, Harry Styles et son titre As It Was se retrouvent aujourd’hui à la deuxième place du classement. Un single analysé par Bruno Tummers qui lui reconnaît des sonorités similaires à ce que produit The Weekend avec un texte qui raconte le changement, l’évolution. Un single qui recense toutes les caractéristiques des sonorités virales en 2022, une mélodie synthpop soutenu par une guitare, une tessiture vocale aiguë, un rythme similaire à Mr. Blue Sky, 172 bpm le tout sur un jeu de batterie qui nous rappelle Take On Me de A-ah.

Après une entrée remarquée il y a 4 semaines dans le Tip Top, Rema et son single Calm Down s’installe dans le top 3 du classement pour la deuxième semaine consécutive. Le chanteur de 22 ans fait sensation avec son premier album Rave & Roses dont Calm Down est extrait. Le jeune nigérien était d’ailleurs présent à Couleur Café où il a fait la part belle à la musique africaine avec son afrobeat. Si son single est un carton, son album Rave & Roses ne devrait pas tarder à être un succès également, on y retrouve des feats avec notamment Yseult ou Chris Brown.