Angèle de retour sur scène pour le Nonante-cinq Tour chez elle, à Bruxelles !

Pas de répit pour le public, Angèle enchaîne ses plus gros titres dans la dernière partie du concert. Les gradins étaient debout pendant "Balance ton quoi", Angèle n’avait presque plus besoin de chanter…



Ça a continué juste après avec "Fever" son featuring avec Dua Lipa qui a littéralement retourné la salle, il faisait encore plus chaud à Forest National (même si personne ne pensait que ce serait possible).



Ensuite, on devine les premières notes de "Démons" le deuxième single de son dernier album en duo avec Damso, toute la salle retient son souffle lorsqu’on approche du couplet du rappeur… Et là, il arrive derrière elle, le roi et la reine de Bruxelles sont réunis sur scène et c’était presque impossible d’entendre ce qui se passait tellement les cris remplissaient la salle. Damso était le seul invité de ce show incroyable, et Bruxelles s’en souviendra, c’est sûr !