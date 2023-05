Angèle clôture sa tournée américaine par New York : "Je n’ai pas du tout cette envie de conquérir les Etats-Unis"

Mi-avril, la chanteuse belge Angèle faisait le show en Californie au festival Coachella. Et cette semaine, à New-york, elle a participé au gala du MET qui réunit les plus grandes stars afin de récolter des fonds. Trois concerts étaient aussi au programme de la chanteuse. Notre confrère de La Première, Jérôme Colin, a rencontré Angèle à New York, Dominique Dussein a choisi quelques extraits de cette interview.

Si Angèle remplit les salles aux Etats-Unis, il faut évidemment bien dire que ce sont des salles beaucoup plus modestes qu’en Europe. Angèle a un public en Amérique, mais elle n’y est pas une star. Et c’est justement cela qui lui plaît lorsqu’elle se promène en Californie ou à New-York, explique-t-elle.