Caballero & Jeanjass

Les deux artistes ne restent jamais très longtemps l’un sans l’autre, ils se rejoignent pour un tout nouveau projet qui mêle cuisine, divertissement et cannabis. "High & Fines Herbes La Mixtape – Volume 2 – Saison 4" est aussi et surtout composée de 14 titres. Sur le projet on retrouve Rim’K, Soso Maness, So La Lune, Paul Mirabel, Enima, Limsa d’Aulnay, Le Juiice, Savage Toddy, Jimmy La Loutre, Jok’Air, Sopiko, Rowjay, ElGrandeToto et encore thaHomey comme nous le précise le média rap city. A découvrir le dimanche du festival.