Angèle au Pukkelpop : la recette popstar à la belge brille en français et en flamand

Alors qu’elle se présente à la fosse colossale qui occupe la Main Stage du Pukkelpop, dans une tenue dentelle et pantalon parachute, décorée de nœuds rose bonbon, Angèle s’offre un petit retour en arrière, de dix ans précisément. "C’est l’un des premiers festivals auxquels j’ai assisté quand j’étais jeune, et dix ans plus tard me revoilà, sur scène." Il faut dire que le quotidien de la Bruxelloise a bien changé ces dernières années, et on est loin, bien loin, de ses reprises pop remplies d’humour sur Instagram en 2015, ou même de ses premières parties assurées en piano voix sobre pour Ibeyi ou même Damso les années suivantes.

Angèle s’est immergée dans une fantaisie pop à outrance, et plutôt que de verser dans le kitsch, la chanteuse a composé un univers bien à elle, en accord avec l’acidulé de ses compositions et l’extravagance de son nouveau show, porté par des visuels colorés et surtout une troupe de danseurs impeccable, dirigée par le chorégraphe franco-algérien Mehdi Kerkouche. C’est simple : on a face à nous une recette qui fonctionne. Un spectacle pétillant, audacieux, qui essuie ses quelques maladresses par de grands sourires et une alchimie évidente sur scène entre danseurs et musiciens. Aucun doute, ce n’est que du fun — et pas mal d’amour aussi.