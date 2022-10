Angèle a-t-elle réellement installé des montagnes russes dans Paris ?

Le 16 octobre, Angèle a publié une vidéo d’elle se baladant dans les rues de Paris quand elle a fait une drôle de découverte.

Sur son compte Instagram la jeune chanteuse belge a surpris ces fans en publiant une vidéo intrigante. On y voit Angèle dans les rues de Paris tombant nez à nez avec les rails d’une montagne russe qui pénètrent dans une bouche de station de métro. Les rails roses rappellent la pochette du deuxième album d’Angèle, Nonante-cinq. On entend d’ailleurs Angèle dire : "Regardez-moi ce que je viens de trouver" et en commentaire, on découvre que la réédition de l’album est prévue pour le 18 novembre.

Une opération marketing qui n’a pas manqué de faire réagir les fans de la chanteuse. Mais Angèle a-t-elle privatisé une station de métro pour annoncer la réédition de son album ?

La vidéo postée par la chanteuse qui semble être une simple vidéo réalisée au smartphone est en réalité le résultat de nombreuses heures de travail. Angèle a fait appel au talent de l’artiste vidéaste Ian Padgham. Originaire de Californie, il vit aujourd’hui à Bordeaux et réalise du contenu vidéo pour de nombreuses marques. Stop motion, 3d, motion design, réalité augmentée et autres n’ont pas de secret pour Ian Padgham aussi connu sous le pseudo Origiful.

Ce n’est pas la première fois que cet artiste se met au service du surréalisme à la belge. En 2021, il avait transformé les trams de la STIB en paquets de frites géants et les bus en gaufres.

Ne tentez pas de retrouver le roller coaster d’Angèle à Paris, il s’agit d’une réalisation virtuelle, en 3d, qui n’existe donc pas dans la vie réelle. La réédition de Nonante-cinq semble, elle, bien réelle et est annoncée pour le 18 novembre prochain.