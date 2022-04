Angèle qui a repris il y a quelques jours les concerts avec les premières dates du Nonante-cinq Tour dévoile le clip de Libre, bien évidemment tiré de son 2e album. On avait vu qu'elle était allée récemment à New York. Elle y avait tourné ce clip avec pizza volante, Pepette, neige, New York transformée en planète désolée et cheveux bleus.