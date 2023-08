Angèle, à la fois terrifiée et impressionnée, réagit à une cover faite avec l’IA

L'IA prend de plus en plus de place dans l'industrie musicale. Les Grammy Awards ont annoncé que les morceaux faits via l'intelligence artificielle pourront être nommés sous certaines conditions. Une décision critiquée par de nombreux artistes, qui redoutent d'être remplacés par la technologie. Et quand on voit le progrès des générateurs de musique, on les comprend.

Angèle a récemment réagi sur TikTok à un titre créé via l'IA du titre "Saiyan" de Heuss L'Enfoiré, en feat avec Gazo. Après avoir écouté la "cover" du morceau, elle s'est amusée à chantonner les paroles, jouant également sur son piano. La ressemblance est frappante : si on retire les quelques saturations de voix de l'IA, on pourrait croire qu'il s'agit d'une vraie reprise.

Sur le réseau social, la chanteuse belge avoue ses craintes et en même temps, partage sa fascination pour l'IA : "Je sais pas quoi penser de l'intelligence artificielle j'trouve c'est une dinguerie mais en même temps j'ai peur pour mon métier mdrrrrr", a-t-elle écrit.

Depuis plusieurs mois, les artistes découvrent cette nouvelle facette de la musique et les réactions sont partagées. Beaucoup ne savent pas comment réagir, comme Angèle, et restent méfiants. D'autres, au contraire, ne cachent pas leur enthousiasme.