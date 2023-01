Angèle à l’affiche de l’édition 2023 du festival américain de Coachella

Le festival se déroulera sur deux week-ends de trois jours, du 14 au 16 et du 21 au 23 avril. La star française de la pop Redcar (anciennement Christine and the Queens), sera également de retour pour ce gigantesque événement, après y avoir fait l’unanimité en 2019.

L’édition 2023 s’annonce historique, avec le portoricain Bad Bunny – chanteur et rappeur le plus écouté au monde – comme premier artiste hispanophone et latino tête d’affiche de l’événement. Les Sud-Coréennes de Blackpink sont en outre le premier groupe asiatique à figurer parmi les artistes vedettes du festival. Comme Bad Bunny, ces stars mondiales de la K-pop ont débuté au festival de Coachella en 2019. Le chanteur de R&B Franck Ocean était initialement prévu en tête d’affiche de l’édition 2020, que les organisateurs ont reportée puis finalement supprimée en raison de la pandémie de Covid-19. Le rappeur qui n’a pas sorti d’album depuis Blonde en 2016, devrait présenter une nouvelle œuvre au festival. Le phénomène espagnol Rosalia, l’Islandaise Björk et le Nigérian Burna Boy seront également de la partie.