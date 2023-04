Angèle a cartonné sur la scène de Coachella : retour sur ce premier concert magique

La chanson qui semble avoir le plus conquis les internautes et le public est "Ta reine". Avant de la chanter, Angèle s’est couverte d’un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ +, qui lui a été lancé sur scène. "Je me suis rendue compte que j’avais écrit beaucoup de chansons sur l’amour mais jamais sur un amour lesbien, alors il fallait que j’en fasse une", a-t-elle expliqué. Plusieurs personnes ont néanmoins critiqué son discours, trouvant l’artiste hypocrite. Le patron du festival est connu pour être ultra-conservateur. C’est un fervent supporter de Trump, contre la communauté LGBTQ + et contre l’avortement, comme l'a déjà relevé Le Monde. Pour cette raison, de nombreuses personnes qui appellent au boycott n’ont pas apprécié sa participation, même si certains avouent qu’il s’agit d’une opportunité en or et donc difficile à décliner.