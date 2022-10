Angela Lansbury : derrière "Arabesque", des nominations aux Oscars et une figure majeure de Disney

La carrière d’Angela Lansbury démarre sur les chapeaux de roues. Elle cumule deux nominations aux Oscar pour le meilleur second rôle à 21 ans. "Quand elle démarre aux USA, elle est dans Hantise de Georges Cuckor face à Ingrid Bergman et Charles Boyer et elle est dans Le Portrait de Dorian Gray, adaptation parfaite où elle joue une chanteuse de music-hall. Immédiatement, elle crève l’écran" évoque Hugues Dayez.

Son physique n’était pas assez glamour pour Hollywood selon le chroniqueur cinéma. Elle a donc joué énormément de seconds rôles. Mais on l’ignore souvent en Europe, sa carrière au théâtre et même en comédie musicale. Elle est la vedette de Mame en 1966, qui a tenu 4 ans à Broadway. "C’est pour cela que le groupe Disney va la chercher pour L’apprentie sorcière" en 1971.

En 1978, elle joue une romancière aux côtés de Peter Ustinov dans la célèbre version de Mort sur le Nil et puis dans Le miroir se brisa. C’est suite à ces rôles que CBS lui propose de jouer une détective écrivaine amateure en 1984 dans Arabesque. Enfin, "elle va devenir presqu'une ambassadrice des studios Disney" : elle chante pour Madame Samovar dans La Belle et la Bête et réapparaît en 2018 dans la suite de Mary Poppins, une manière de boucler la boucle.