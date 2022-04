Angela Davis à Bruxelles : rencontres et débats avec des associations engagées

Parmi la quinzaine de jeunes qui seront présents et représenteront Bruxelles Laïque, il y a Corentin de Maeyer et Júlia Ntumba Picamal. Tous les deux déjà très actifs au sein de l’ONG Défi Belgique Afrique, ils ont décidé de préparer la rencontre avec d’autres membres de Bruxelles Laïque.

Ensemble, ils ont regardé trois films au cinéma Palace. "I’m not your negro" de Raoul Peck, "What you gonna do when the world’s on fire ?" de Roberto Minervini et "Nos corps sont vos champs de bataille" d’Isabelle Solas. Ces séances ont ensuite été suivies d’un débat avec le public. Ils ont aussi eu l’occasion de visionner le film "Free Angela" et ça leur a permis "d’avoir un meilleur aperçu de la personne qu’est Angela Davis ", explique Júlia Ntumba Picamal.

Avec la militante américaine, ils et elles aborderont l’intersectionnalité et le militantisme de la jeunesse à Bruxelles. Comment prendre place dans la lutte, en tant que jeunes ? Ils aborderont également la question du genre, débattront sur les modèles marxistes et communistes pour savoir s’ils sont toujours applicables aujourd’hui, et tenteront de comprendre où on en est aujourd’hui. Ils sont enthousiastes d’avoir son regard sur les diverses thématiques et son expertise sur ces questions.